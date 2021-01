Così l’Ue ha spalancato le porte al Dragone cinese. Scrive Bonfrisco (Lega) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 2020 è stato l’anno del Drago cinese anche se non era in calendario, infatti tutto quello che abbiamo vissuto era imprevedibile un anno fa (almeno in Europa). Mi riferisco ovviamente alla pandemia di Covid-19 ma anche allo Eu–China Comprehensive Agreement on Investment (Cai), il nuovo accordo multilivello raggiunto con Pechino dalla Commissione e dal Consiglio il 31 dicembre scorso, ricco di criticità e contraddizioni con i valori e lo spirito europei, dopo 7 anni di trattative e 35 round di negoziati; anche se già nel maggio del 2010 l’allora commissario Ue per il commercio, Karel De Gucht, e il ministro cinese per il commercio, Chen Deming, avevano inaugurato la task force congiunta Ue-Cina per gli investimenti in vista di questo accordo. Insomma, la storia di rapporti tra Europa e Cina comincia nel passato, senza tirare nel mezzo Marco Polo, ma ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 2020 è stato l’anno del Dragoanche se non era in calendario, infatti tutto quello che abbiamo vissuto era imprevedibile un anno fa (almeno in Europa). Mi riferisco ovviamente alla pandemia di Covid-19 ma anche allo Eu–China Comprehensive Agreement on Investment (Cai), il nuovo accordo multilivello raggiunto con Pechino dalla Commissione e dal Consiglio il 31 dicembre scorso, ricco di criticità e contraddizioni con i valori e lo spirito europei, dopo 7 anni di trattative e 35 round di negoziati; anche se già nel maggio del 2010 l’allora commissario Ue per il commercio, Karel De Gucht, e il ministroper il commercio, Chen Deming, avevano inaugurato la task force congiunta Ue-Cina per gli investimenti in vista di questo accordo. Insomma, la storia di rapporti tra Europa e Cina comincia nel passato, senza tirare nel mezzo Marco Polo, ma ...

M5S_Europa : ???? L'#Italia è prima in #UE nella campagna di somministrazione del #vaccino anti Covid-19. Le polemiche sui ritardi… - borghi_claudio : @band_sirens @FraterVentus @matteosalvinimi @Mezzorainpiu Il concetto di 'nostri elettori' per un partito che è mag… - xblunotte : RT @TELADOIOLANIUS: #Speranza : 'Italia prima in Europa per vaccinazioni' Perchè quelli del governo ci prendono tutti per coglioni? Oppure… - tiecolino : RT @TELADOIOLANIUS: #Speranza : 'Italia prima in Europa per vaccinazioni' Perchè quelli del governo ci prendono tutti per coglioni? Oppure… - TELADOIOLANIUS : #Speranza : 'Italia prima in Europa per vaccinazioni' Perchè quelli del governo ci prendono tutti per coglioni? Opp… -

Ultime Notizie dalla rete : Così l’Ue Vaccino Covid, Spiegel Ue non compra Pfizer-BioNTech e favorisce Sanofi Corriere della Sera