Così gli Usa vogliono fermare la Cina nell’Indo-Pacifico (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, Robert O’Brien, ha annunciato di aver declassificato un report del 2018 in cui l’amministrazione Trump espone la sua strategia nell’Indo-Pacifico, il più nevralgico dei teatri strategici in cui si snoda il confronto geopolitico globale tra Washington e Pechino. Il sito di informazione Axios, sempre tra i più informati e autorevoli negli Usa, ha ottenuto una copia del documento, e quello che ne esce è interessante perché dà conferme ad analisi che anche Formiche.net sta pensando da tempo basandosi sul flusso dei fatti in divenire. Si parla per esempio di “accelerare l’ascesa dell’India“, impedire alla Cina di stabilire “sfere di influenza illiberali” e mantenere “il primato strategico degli Stati Uniti” nella regione. Adesso è tutto nero su bianco, e a firma dell’amministrazione ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, Robert O’Brien, ha annunciato di aver declassificato un report del 2018 in cui l’amministrazione Trump espone la sua strategia, il più nevralgico dei teatri strategici in cui si snoda il confronto geopolitico globale tra Washington e Pechino. Il sito di informazione Axios, sempre tra i più informati e autorevoli negli Usa, ha ottenuto una copia del documento, e quello che ne esce è interessante perché dà conferme ad analisi che anche Formiche.net sta pensando da tempo basandosi sul flusso dei fatti in divenire. Si parla per esempio di “accelerare l’ascesa dell’India“, impedire alladi stabilire “sfere di influenza illiberali” e mantenere “il primato strategico degli Stati Uniti” nella regione. Adesso è tutto nero su bianco, e a firma dell’amministrazione ...

