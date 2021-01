Cosa sappiamo sulla web tax italiana (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Web tax (Getty Images)L’imposta italiana sui servizi digitali si avvicina alla prova del nove: secondo la bozza del provvedimento di attuazione il 16 febbraio è atteso il primo versamento della web tax da parte delle big tech, mentre il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti definisce “discriminatoria” la digital service tax (Dst) italiana e adombra la possibilità di valutare in risposta “tutte le opzioni disponibili”. Prevista come web tax dalla legge di Bilancio 2019, ma introdotta solo con quella successiva e a partire dall’1 gennaio 2020, la Dst mira a regolamentare la tassazione sui ricavi che i colossi della rete realizzano in Italia. Secondo le stime “pre Covid” avrebbe dovuto portare 708 milioni di euro all’erario. Il prossimo passo sarà il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate, dopo che si è concluso pochi giorni fa la ... Leggi su wired (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Web tax (Getty Images)L’impostasui servizi digitali si avvicina alla prova del nove: secondo la bozza del provvedimento di attuazione il 16 febbraio è atteso il primo versamento della web tax da parte delle big tech, mentre il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti definisce “discriminatoria” la digital service tax (Dst)e adombra la possibilità di valutare in risposta “tutte le opzioni disponibili”. Prevista come web tax dalla legge di Bilancio 2019, ma introdotta solo con quella successiva e a partire dall’1 gennaio 2020, la Dst mira a regolamentare la tassazione sui ricavi che i colossi della rete realizzano in Italia. Secondo le stime “pre Covid” avrebbe dovuto portare 708 milioni di euro all’erario. Il prossimo passo sarà il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate, dopo che si è concluso pochi giorni fa la ...

