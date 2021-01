(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ieri il presidente del Verona, Maurizio Setti, ha confermato il dialogo con ilper. Ma ha anche detto che il centrocampista non si muoverà fino a giugno. Cosa già nota al club partenopeo. Il Corriere dello Sport oggi scrive in merito alla trattativa. “Ilentro pochi giorni, tra i due club c’è unatra, si balla intorno ai quindici milioni richiesti dal Verona, cifra che può essere raggiunta tramite bonus”. Suci sono anche altri club, tra cui il Milan, “ma gli ottimi rapporti tra le due società potrebbero favorire la fumata bianca”. L'articolo ilsta.

CorSport; Zaccagni, sottile distanza tra domanda e offerta. Il Napoli vuole chiudere in fretta. Si balla attorno ai 15 milioni ...Ma adesso non c’è assolutamente fretta e pure Giuntoli ha altro a cui pensare' O altrimenti, concluderla come con Rrahmani: firma sul contratto, visite mediche e l’arrivederci poi alla nuova stagione.