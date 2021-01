CorSport | Manolas non è a rischio per la Supercoppa contro la Juve

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Niente pericolo:lantus, inriuscirà a recuperare e ad essere presente in campo. Il Corriere dello Sport ne è certo. Scrive che il difensore greco, per il quale ieri il Napoli ha fornito l’esito degli esami strumentali, sarà valutato quotidianamente, ma che la sua partecipazione alla partita non è in dubbio. “Kostas il greco è stato sottoposto ieri a un’ecografia che ha evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro – inserzione del bacino, per intenderci – e sarà valutato quotidianamente. Con un’idea di fondo che sa tanto di certezza: lanon è a“. L'articolo ilNapolista.