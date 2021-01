Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti al 13 gennaio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 13 gennaio 2021. Segui Termometro Politico su Google News Piano B Coronavirus 2021: 100 giorni di zona rossa in arrivo a breve? Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 13 gennaio L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 13 gennaio 2021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 15.774 Tamponi eseguiti: 175.429 Nuovi decessi: 507 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-57)Attualmente ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 13 gennaio 2021): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 132021. Segui Termometro Politico su Google News Piano B2021: 100 giorni di zona rossa in arrivo a breve?: il bollettino del 13L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 132021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 15.774 Tamponi eseguiti: 175.429 Nuovi decessi: 507 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-57)Attualmente ...

MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 14.242 nuovi contagi e 616 morti nelle ultime 24 ore - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Moderna: il nostro vaccino immunizza per almeno un anno e funziona anche con le nuove v… - Corriere : Speranza: «Covid ha giorni contati ma non abbiamo ancora vinto» - oggicronacaal : Coronavirus, 102 nuovi casi in provincia di Alessandria nelle ultime 24 ore! Il Bollettino - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino nazionale: +15774 positivi ed altri 507 morti nelle ultime 24h #Covid -

