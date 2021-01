(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Berna, 13 gen. (Adnkronos/Ats) – Nuovo giro di vite del governo federale svizzero per contrastare il diffondersi del: la chiusura di ristoranti, offerte culturali e impianti sportivi sarà prorogata fino alladi, mentre da lunedì saranno chiusi anche i negozi che non vendono beni di prima necessità e il telelavoro diventerà obbligatorio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Coronavirus: Svizzera inasprisce misure restrizioni estese a fine febbraio - #Coronavirus: #Svizzera #inasprisce - zazoomblog : Coronavirus: Svizzera inasprisce misure restrizioni estese a fine febbraio (2) - #Coronavirus: #Svizzera… - TV7Benevento : Coronavirus: Svizzera inasprisce misure, restrizioni estese a fine febbraio (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Svizzera inasprisce misure, restrizioni estese a fine febbraio... - Ticinonline : Per Swiss Retail l'ordine di chiusura del Consiglio federale «è una stangata» #commerciodettaglio #swissretail… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Svizzera

Circa 400 iscritti a neppure quattro mesi dal lancio della piattaforma online, con utenti collegati da tutta Italia ma anche da Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera, Austria, Spagna e ...BERNA - La chiusura dei negozi non alimentari ordinata dal Consiglio federale per far fronte al coronavirus è «una stangata» per i dettaglianti. Ciò comporterà problemi esistenziali per molti commerci ...