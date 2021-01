Coronavirus | superati i 100mila morti nel Regno Unito | +1 500 nelle ultime 24 ore Si teme il collasso delle terapie intensive

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) La situazione si fa sempre più preoccupante nel. E a dirlo sono i numeri: oltre 1.500per Covid24 ore. Un record. Colpa anche della cosiddetta variante inglese. Nello specifico si tratta di 1.564 decessi in un giorno contro i 1.243 di ieri mentre i nuovi contagi, nell’ultima giornata, sono stati 47.525. Nonostante i dati poco confortanti, il premier inglese Boris Johnson ha spiegato che il lockdown sta cominciando a mostrare «qualche impatto» positivo ma non ha nascosto «rischi sostanziali» di sovraffollamento degli ospedali – con un 70 per cento di ricoveri in più di aprile – sul fronte della saturazione dei posti letto. Intanto c’è anche preoccupazione per una «nuova variante individuata in Brasile», dopo quella sudafricana. Johnson, infine, non ha escluso ulteriori ...