Coronavirus | Speranza alla Camera | “Primi in Europa per somministrazione vaccini Campagna è maratona non gara di velocità”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Fino a ieri notte sono state somministrate circa 800mila dosi, una soddisfazione per tutti vedere che oggi siamo itra i paesi dell’Unione europea perdeianti-Covid”. È quanto ha sottolineato ilministro della Salute, Roberto, in Aula,dei deputati, durante la sua informativa sulle misure anti-Covid. “Ora sappiamo che il Covid ha i mesi contati e con isconfiggeremo questo virus”. “Siamo ragionevolmente fiduciosi che un aumento delle dosi disponibili avverrà in tempi non lunghi, Ema e Aifa non perderanno neanche un giorno nel loro lavoro”, ha assicurato. Per poi ricordare come che nel primo trimestre 2021 sia “attesa l’autorizzazione anche del vaccino di Johnson & Johnson“, dopo ...