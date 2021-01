Coronavirus | Speranza alla Camera | “Parametri stanno peggiorando Inevitabile prorogare lo stato di emergenza al 30 aprile”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Osserviamo un peggioramento generale della situazione nel paese. Quando tutti ipeggiorano contemporaneamente abbiamo l’obbligo di prendere nuove misure proporzionate. E il governo ritieneal 30lodiche scade il 31 di gennaio”. Così il ministro Robertodurante l’informativasulle nuove misure anti-Covid. Il ministro ha poi spiegato cosa accadrà il 15 gennaio, con la scadenza dell’ultimo dpcm. In serata previsto un nuovo Consiglio dei ministri per parlare proprio delle nuove misure. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Per la prima volta nell'ultima settimana, dopo 6 settimane, il dato di Rt è superiore a 1: dodici regioni e province autonome sono ad alto rischio.