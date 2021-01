Coronavirus: S&P, per Italia in 2021 rimbalzo al 5,3% (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - Dopo il -8,7% stimato per il 2020 il Pil Italiano nell'anno in corso dovrebbe mettere a segno un rimbalzo del 5,3% seguito da un +3,2% nel 2022. E' la previsione formulata da S&P Global Ratings che ha fornito un'analisi dello scenario economico globale alla luce della pandemia e del suo effetto sulla attività, sottolineando come "le regole della crisi finanziaria globale del 2008 non si applicano a quella del Covid-19". Per l'agenzia ci sono"tutte le condizioni per una concreta guarigione" e le restrizioni alla mobilità sono meno dannose per l'economia" rispetto alla prima ondata, anche perché la pandemia "ha agito da catalizzatore per stimolare i cambiamenti strutturali, sia in termini di tessuto economico che di integrazione europea". Il risultato - a livello europeo - è "un mix di politiche altamente favorevole e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - Dopo il -8,7% stimato per il 2020 il Pilno nell'anno in corso dovrebbe mettere a segno undel 5,3% seguito da un +3,2% nel 2022. E' la previsione formulata da S&P Global Ratings che ha fornito un'analisi dello scenario economico globale alla luce della pandemia e del suo effetto sulla attività, sottolineando come "le regole della crisi finanziaria globale del 2008 non si applicano a quella del Covid-19". Per l'agenzia ci sono"tutte le condizioni per una concreta guarigione" e le restrizioni alla mobilità sono meno dannose per l'economia" rispetto alla prima ondata, anche perché la pandemia "ha agito da catalizzatore per stimolare i cambiamenti strutturali, sia in termini di tessuto economico che di integrazione europea". Il risultato - a livello europeo - è "un mix di politiche altamente favorevole e ...

Un piccolo passo verso il ritorno alla normalità, pur con tutte le cautele del caso, per il rugby parmigiano. La Federazione Italiana Rugby ha pubblicato il nuovo protocollo per l’organizzazione degli ...

Coronavirus: Lombardia, 'da settimana prossima richiami a primi vaccinati'

Milano, 13 gen. (Adnkronos Salute) - E' già tempo di richiami per i primi vaccinati contro Covid-19, protagonisti del V-Day e delle sedute di fine dicembre. In Lombardia si comincerà dalla prossima se ...

