**Coronavirus: sì Senato a risoluzioni su comunicazioni Speranza** (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Con 152 voti a favore, 124 contrari e 3 astenuti, il Senato ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, relative all'evoluzione e alla gestione dell'epidemia di coronavirus. Il testo impegna il governo a deliberare la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile, a confermare le misure di contenimento, ad approntare misure di ristoro in favore di attività economiche che subiranno limitazioni, a favorire la ripresa dell'attività didattica in presenza, ad approntare un adeguato piano dei trasporti, ad assicurare la più celere attuazione del piano vaccinale Approvate anche con 271 voti a favore, 3 contrari e 3 astenuti, le parti del testo presentato dal centrodestra e accolte dal governo che riguardano l'omogeneità nella valutazione dei dati ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Con 152 voti a favore, 124 contrari e 3 astenuti, ilha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulledel ministro della Salute, Roberto Speranza, relative all'evoluzione e alla gestione dell'epidemia di coronavirus. Il testo impegna il governo a deliberare la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile, a confermare le misure di contenimento, ad approntare misure di ristoro in favore di attività economiche che subiranno limitazioni, a favorire la ripresa dell'attività didattica in presenza, ad approntare un adeguato piano dei trasporti, ad assicurare la più celere attuazione del piano vaccinale Approvate anche con 271 voti a favore, 3 contrari e 3 astenuti, le parti del testo presentato dal centrodestra e accolte dal governo che riguardano l'omogeneità nella valutazione dei dati ...

