**Coronavirus: sì Senato a risoluzioni su comunicazioni Speranza** (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Con 152 voti a favore, 124 contrari e 3 astenuti, il Senato ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, relative all’evoluzione e alla gestione dell’epidemia di coronavirus. Il testo impegna il governo a deliberare la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile, a confermare le misure di contenimento, ad approntare misure di ristoro in favore di attività economiche che subiranno limitazioni, a favorire la ripresa dell’attività didattica in presenza, ad approntare un adeguato piano dei trasporti, ad assicurare la più celere attuazione del piano vaccinale L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – Con 152 voti a favore, 124 contrari e 3 astenuti, ilha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulledel ministro della Salute, Roberto Speranza, relative all’evoluzione e alla gestione dell’epidemia di coronavirus. Il testo impegna il governo a deliberare la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile, a confermare le misure di contenimento, ad approntare misure di ristoro in favore di attività economiche che subiranno limitazioni, a favorire la ripresa dell’attività didattica in presenza, ad approntare un adeguato piano dei trasporti, ad assicurare la più celere attuazione del piano vaccinale L'articolo proviene da Ildenaro.it.

