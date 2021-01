Coronavirus: partite vaccinazioni in Vaticano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos Salute) - "Secondo quanto già comunicato dalla Direzione Sanità e Igiene, questa mattina ha avuto inizio la campagna di vaccinazione contro il Covid nell'atrio dell'Aula Paolo VI". Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos Salute) - "Secondo quanto già comunicato dalla Direzione Sanità e Igiene, questa mattina ha avuto inizio la campagna di vaccinazione contro il Covid nell'atrio dell'Aula Paolo VI". Lo fa sapere il portavoce delMatteo Bruni.

sportli26181512 : NBA e NBPA corrono ai ripari: le modifiche al protocollo anti-COVID: Dopo il rinvio di diverse partite nel corso de… - RedazioneLaNews : #Milano Lombardia, 14 milioni alle partite Iva: bando al via. 'Ristoro' da 1.000 euro, come partecipare - albertomaldino : Bonus partite IVA: un’esperienza positiva raccontata in prima persona: I bonus partite IVA, al netto di alcune diff… - MartaNebuloni : @julietsigno @calumflawIess Il vaccino è stato fatto così in fretta perché 1) gli Stati hanno sborsato parecchi qua… - junews24com : Quali partite della Juve salta De Ligt? La situazione dopo la positività al Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus partite Emergenza Coronavirus in Nba, due partite rinviate Tuttosport T. Rowe Price, outlook brillante con la spinta della Cina nell'azionario asiatico

Privilegiamo le società in grado di trarre beneficio dal calo delle importazioni, soprattutto in Cina, e che stanno sostituendo i beni importati con prodotti locali. È una tendenza che, data la vulner ...

Coronavirus: partite vaccinazioni in Vaticano

Roma, 13 gen. (Adnkronos Salute) - "Secondo quanto già comunicato dalla Direzione Sanità e Igiene, questa mattina ha avuto inizio la campagna di vaccinazione contro il Covid nell'atrio dell'Aula Paolo ...

Privilegiamo le società in grado di trarre beneficio dal calo delle importazioni, soprattutto in Cina, e che stanno sostituendo i beni importati con prodotti locali. È una tendenza che, data la vulner ...Roma, 13 gen. (Adnkronos Salute) - "Secondo quanto già comunicato dalla Direzione Sanità e Igiene, questa mattina ha avuto inizio la campagna di vaccinazione contro il Covid nell'atrio dell'Aula Paolo ...