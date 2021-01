Coronavirus | Papa Francesco dà l’esempio | si è vaccinato

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) La lunga battaglia contro il poco fa in Vaticano.si ècontro il: il Pontefice dunque – come precedentemente annunciato – dà il buon esempio ed è il primo a vaccinarsi in Vaticano. Appena qualche giorno fa, proprio a causa delle complicazioni da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com