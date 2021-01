Coronavirus: Oms, variante Gb in 50 Paesi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Milano, 13 gen. (Adnkronos Salute) - La variante inglese di Sars-CoV-2 (VOC 202012/01), associata a una maggiore trasmissibilità del Coronavirus responsabile della pandemia di Covid-19, dalla prima rilevazione del 14 dicembre scorso è stata segnalata finora in 50 Paesi di 5 delle 6 regioni Oms. Tra gli Stati in cui è stata individuata compare anche l'Italia. E' quanto emerge dal rapporto settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità sull'andamento dell'epidemia globale. La variante sudafriana del virus (501Y.V2), dalla prima rilevazione del 18 dicembre è stata invece individuata in 20 Paesi di 4 delle 6 regioni Oms, si legge nel report che ricorda la segnalazione da parte del Giappone di una nuova variante di Sars-CoV-2, il 9 gennaio, in 4 viaggiatori provenienti dal Brasile. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Milano, 13 gen. (Adnkronos Salute) - Lainglese di Sars-CoV-2 (VOC 202012/01), associata a una maggiore trasmissibilità delresponsabile della pandemia di Covid-19, dalla prima rilevazione del 14 dicembre scorso è stata segnalata finora in 50di 5 delle 6 regioni Oms. Tra gli Stati in cui è stata individuata compare anche l'Italia. E' quanto emerge dal rapporto settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità sull'andamento dell'epidemia globale. Lasudafriana del virus (501Y.V2), dalla prima rilevazione del 18 dicembre è stata invece individuata in 20di 4 delle 6 regioni Oms, si legge nel report che ricorda la segnalazione da parte del Giappone di una nuovadi Sars-CoV-2, il 9 gennaio, in 4 viaggiatori provenienti dal Brasile. ...

