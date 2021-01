Coronavirus, news. Stasera voto su Dl Covid. Verso proroga stato d'emergenza al 30 aprile (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Cdm sul Coronavirus è previsto in serata, mentre in mattinata il ministro della Salute Roberto Speranza riferirà alle Camere. Secondo l'ultimo report, terapie intensive in calo di 6 unità. Ricoveri +109. Cdm dà l'ok al Recovery. Plan, ma le ministre di Iv Bellanova e Bonetti si astengono. Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità, dove oggi sono giunte le prime 47mila dosi del vaccino anti-Covid Moderna parla di "un traguardo impensabile frutto di uno sforzo senza precedenti nella storia" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Cdm sulè previsto in serata, mentre in mattinata il ministro della Salute Roberto Speranza riferirà alle Camere. Secondo l'ultimo report, terapie intensive in calo di 6 unità. Ricoveri +109. Cdm dà l'ok al Recovery. Plan, ma le ministre di Iv Bellanova e Bonetti si astengono. Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità, dove oggi sono giunte le prime 47mila dosi del vaccino anti-Moderna parla di "un traguardo impensabile frutto di uno sforzo senza precedenti nella storia"

