Coronavirus news: nuovi nanoanticorpi bloccano il virus. Efficaci anche contro le mutazioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) 13:19 - nuovi nanoanticorpi Efficaci anche contro mutazioni Si chiamano nanoanticorpi , o nanobodies , e sembrano in grado di impedire a SARS-CoV-2 di entrare nell organismo umano. L incoraggiante ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 13 gennaio 2021) 13:19 -Si chiamano, o nanobodies , e sembrano in grado di impedire a SARS-CoV-2 di entrare nell organismo umano. L incoraggiante ...

Rinaldi_euro : San Gennaro fa il miracolo: in Campania inoculati il 101,7% dei vaccini disponibili - repubblica : Regno Unito, seconda dose rinviata: infermiere positivo al coronavirus dopo il vaccino - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 12 gennaio: 791.734 vaccinati, 14.242 nuovi casi con 141.641 tamponi. I morti so… - ukrainamilano55 : RT @Libero_official: 'Nel mio ospedale 4 pazienti al giorno, non è un'emergenza. #ZonaRossa? Le misure coercitive non possono essere preven… - RSInews : #Svizzera #Coronavirus Il consigliere federale Alain Berset: 'Abbiamo dovuto adottare misure più restrittive per ev… -