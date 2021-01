Coronavirus | news Il bollettino | 15 774 nuovi casi e 175 429 tamponi 507 decessi LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) La percentuale deipositivi scende appena sotto il 9% (8,99). Calano i ricoveri ordinari (-187) e quelli in terapia intensiva (-57). Attese le nuove classificazioni delle regioni per fasce di rischio. Secondo l'ultimo monitoraggio della cabina di regia, 12 regioni e province autonome sono ad alto rischio, 8 sono a rischio moderato di cui 2 in progressione a rischio alto e una sola regione è a rischio basso. Verso l'approvazione in Europa del vaccino AstraZeneca