Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 13 gennaio 2021: 1612 nuovi casi e 41 morti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) nel Lazio, il bollettino di oggi, 13 gennaio 2021 : sono 1612 i nuovi casi positivi con oltre 13mila tamponi processati. I nuovi decessi in un giorno sono 41, i guariti 1935: la regione supera quindi ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: Vaticano, Papa Francesco ha ricevuto il vaccino la Repubblica Covid, Ilaria Capua gela tutti: “Fine della pandemia non prima del 2023”

«La cosa essenziale è che determinate persone, quelle più fragili e a rischio, vengano vaccinate prima. Ma ci vuole ancora molto tempo». La professoressa Ilaria Capua, a DìMartedì raffredda gli entusi ...

Tokyo chiede aiuto a Gates per vaccinare gli atleti del mondo

Con i consigli di Bull Gates. Ora Il primo ministro giapponese Yoshihide Suga si affida al fondatore di Microsoft Bill Gates per parlare dei fondamentali vaccini contro il coronavirus su larga scala d ...

