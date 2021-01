Coronavirus | la Cina chiede indagini OMS su origine anche in altri paesi

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dopo le polemiche dei giorni scorsi e la minaccia cinese di non concedere i visti, è atteso per domani il team di esperti dell’OMS chiamato a indagare sull’del Covid-19 a Wuhan. Pechino però non ha mollato la presa e ha chiesto che vengano organizzate missioni similiin. La posizione è stata espressa dalla Commissione sanitaria nazionale cinese in una conferenza stampa e riportata dal Global Times, quotidiano che negli ultimi mesi ha fortemente sottolineato la comparsa di casi di Covid-19 antecedente ai primi casi segnalati nella regione dell’Hubei a dicembre 2019. Il vicedirettore del Centers for Disease Control, Feng Zijian, ha aggiunto di non avere risposte su quale possa essere l’ospite intermedio delo su come il virus sia passato dagli animali ...