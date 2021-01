Coronavirus Italia, il bollettino del 13 gennaio 2021: 15.774 nuovi casi, 507 i decessi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono 15.774 i nuovi casi di Coronavirus, e 507 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 15.774(ieri 14.242) casi testati: 53.604 di cui 26.57% positivi (ieri 42.623) Tamponi (diagnostici e di controllo): 175.429 di cui 8,09% positivi (ieri 141.641 di cui 10.05%) Attualmente positivi: 564.774 (ieri 570.040) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.579, -57, (ieri 2.636, -6, 196 nuovi ingressi) Totale casi positivi: 2.319.036 (ieri 2.303.263) Deceduti: 79.819, +616 (ieri 79.203, +448) Totale Dimessi/Guariti: 1.673.936 (+20.532) Leggi su mediagol (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono 15.774 idi, e 507 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 15.774(ieri 14.242)testati: 53.604 di cui 26.57% positivi (ieri 42.623) Tamponi (diagnostici e di controllo): 175.429 di cui 8,09% positivi (ieri 141.641 di cui 10.05%) Attualmente positivi: 564.774 (ieri 570.040) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.579, -57, (ieri 2.636, -6, 196ingressi) Totalepositivi: 2.319.036 (ieri 2.303.263) Deceduti: 79.819, +616 (ieri 79.203, +448) Totale Dimessi/Guariti: 1.673.936 (+20.532)

fanpage : Terapie intensive al di sopra della soglia d'allarme in Italia - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino 13 gennaio: 15.774 casi su 175.429 tamponi, 507 morti - sole24ore : #Coronavirus, ultimi #dati: in #Italia altri 15.774 casi e 507 morti. Il tasso di positività scende al 9%… - Mediagol : #Coronavirus Italia, il bollettino del 13 gennaio 2021: 15.774 nuovi casi, 507 i decessi - LucaGattuso : In questi due grafici l'andamento del numero dei pazienti ricoverati (in reparto + terapia intensiva) in Italia. Il… -