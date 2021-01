Coronavirus in Toscana: 11 morti, oggi 13 gennaio (età media 80,8 anni). E 507 nuovi contagi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) oggi si registrano 11 nuovi decessi: 6 uomini e 5 donne con un'età media di 80,8 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 3 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 4 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Siena Leggi su firenzepost (Di mercoledì 13 gennaio 2021)si registrano 11decessi: 6 uomini e 5 donne con un'etàdi 80,8. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 3 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 4 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Siena

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana #13gennaio ?? 507 nuovi casi ?? 10.258 tamponi ?? 878 ricoverati (-32 da ieri) ?? 140 te… - SusannaCeccardi : Aghi troppi grandi, siringhe sbagliate e difficili da maneggiare. Le prime forniture di siringhe inviate dal super-… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Online il nuovo portale per seguire in tempo reale l'andamento della campagna di vaccinazione… - pistoiasport : Coronavirus: 507 nuovi casi in Toscana, 11 in provincia di Pistoia - uslnordovest : #BOLLETTINO #Coronavirus #13gennaio ? NUOVI CASI: 161 ? GUARITI: 39.697 (+69) ?DECEDUTI: 7 ??RICOVERI: 264 (25 in T… -