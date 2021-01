Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 gennaio: aumentano i guariti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I DATI DI OGGI DEL Coronavirus aumentano i contagi da Coronavirus di pari passo ai tamponi. Però, diminuisce il tasso di positività: 9,0% (-1,1% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 15.774 positivi su 175.429 test effettuati. Rispettivamente, +1.532 infetti e +33.788 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 12 gennaio. Inoltre diminuiscono le terapie intensive, -57. Scende anche il numero dei ricoveri, -187 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, aumenta il numero dei guariti, 20.532 (+967 rispetto ai dati del 12 gennaio). In 24h sono morte 507 persone a causa del Covid-19 in Italia. Leggi anche Coronavirus IN Italia, IL bollettino DEL 12 gennaio: +616 MORTI IN ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I DATI DI OGGI DELi contagi dadi pari passo ai tamponi. Però, diminuisce il tasso di positività: 9,0% (-1,1% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 15.774 positivi su 175.429 test effettuati. Rispettivamente, +1.532 infetti e +33.788 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 12. Inoltre diminuiscono le terapie intensive, -57. Scende anche il numero dei ricoveri, -187 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, aumenta il numero dei, 20.532 (+967 rispetto ai dati del 12). In 24h sono morte 507 persone a causa del Covid-19 in. Leggi ancheIN, ILDEL 12: +616 MORTI IN ...

