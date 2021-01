Coronavirus, il vaccino è arrivato in Vaticano: il Papa si vaccinerà a breve (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il vaccino contro il Coronavirus è stato portato anche nello Stato del Vaticano e a breve sarà disponibile per il Papa che sarà il primo a vaccinarsi Papa Francesco, 84 anni. si vaccinerà per primo contro il Coronavirus (Instagram) Da oggi anche nello Stato del Vaticano sono presenti i vaccini contro il Coronavirus. Papa Francesco sarà il primo ad essere vaccinato per il Covid-19. L’ufficialità della consegna delle dosi di vaccino in Vaticano è arrivata poche ore fa. Nei giorni scorsi il Santo Padre lo aveva comunicato a tutti. In un suo intervento pubblico aveva sottolineato l’importanza di vaccinarsi per sconfiggere definitivamente la pandemia attualmente in corso. ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilcontro ilè stato portato anche nello Stato dele asarà disponibile per ilche sarà il primo a vaccinarsiFrancesco, 84 anni. siper primo contro il(Instagram) Da oggi anche nello Stato delsono presenti i vaccini contro ilFrancesco sarà il primo ad essere vaccinato per il Covid-19. L’ufficialità della consegna delle dosi diinè arrivata poche ore fa. Nei giorni scorsi il Santo Padre lo aveva comunicato a tutti. In un suo intervento pubblico aveva sottolineato l’importanza di vaccinarsi per sconfiggere definitivamente la pandemia attualmente in corso. ...

ladyonorato : Sul British Medical Journal la valutazione degli ultimi dati ricevuti sui trial dei vaccini di Pfizer e Moderna. E… - Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-Covid di Moderna dovrebbe proteggere dal coronavirus per almeno un anno: lo ha detto il direttore m… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Moderna: il nostro vaccino immunizza per almeno un anno e funziona anche con le nuove v… - vendutoschifoso : RT @auctorluminis: Il #BMJ (British Medical Journal) afferma che l'efficacia dei #vaccini #Pfizer e #Moderna varia dal 19% al 29%, non il 9… - mazzolenigiova1 : RT @auctorluminis: Il #BMJ (British Medical Journal) afferma che l'efficacia dei #vaccini #Pfizer e #Moderna varia dal 19% al 29%, non il 9… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vaccino Coronavirus ultime notizie. Vescovo di Napoli Sepe positivo. Valle d'Aosta valuta apertura piste per ... Il Sole 24 ORE Cosa fare contro le varianti del coronavirus

Quella inglese e quella sudafricana sono sempre più diffuse: i ricercatori cercano di capire cosa le renda più contagiose e se riducano l'efficacia dei vaccini ...

Vaccinati gli anziani della casa San Giuseppe e di Villa Diamante

MONTECCHIO. Da alcuni giorni è iniziata la campagna di vaccinazione nelle strutture per anziani in tutta la Val d’Enza. Nei giorni scorsi era stato annunciato l’arrivo delle prime dosi a Campegine, Bi ...

Quella inglese e quella sudafricana sono sempre più diffuse: i ricercatori cercano di capire cosa le renda più contagiose e se riducano l'efficacia dei vaccini ...MONTECCHIO. Da alcuni giorni è iniziata la campagna di vaccinazione nelle strutture per anziani in tutta la Val d’Enza. Nei giorni scorsi era stato annunciato l’arrivo delle prime dosi a Campegine, Bi ...