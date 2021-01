**Coronavirus: Gb, oltre 1500 morti, mai così tanti** (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Londra, 13 gen. (Adnkronos) - La Gran Bretagna supera i 1500 morti al giorno per il Covid -19. Nelle ultime 24 ore vi sono stati 1.564 decessi, il numero più alto mai raggiunto dall'inizio dell'epidemia. Il bollettino sanitario odierno riporta anche 47.525 nuovi contagi. Il totale dei morti per l'epidemia sale a 84.767. Il precedente record di decessi giornalieri, risale a venerdì 8 gennaio con 1.325 morti, ricorda la Bbc. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Londra, 13 gen. (Adnkronos) - La Gran Bretagna supera ial giorno per il Covid -19. Nelle ultime 24 ore vi sono stati 1.564 decessi, il numero più alto mai raggiunto dall'inizio dell'epidemia. Il bollettino sanitario odierno riporta anche 47.525 nuovi contagi. Il totale deiper l'epidemia sale a 84.767. Il precedente record di decessi giornalieri, risale a venerdì 8 gennaio con 1.325, ricorda la Bbc.

