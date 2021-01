Coronavirus | Gb | oltre 1500 morti | mai così tanti**

petergomezblog : #Germania, dalla garanzia delle lezioni in presenza alla chiusura totale delle #scuole: “Incidenza contagi… - sole24ore : Con oltre 320mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europ… - you_trend : ?? #Coronavirus: sono oltre le 400 mila dosi di #vaccino somministrate nel nostro Paese ?? Il punto sulla campagna… - Feee22414716 : RT @RegioneLazio: OGGI SU OLTRE 13 MILA TAMPONI SI REGISTRANO 1.612 CASI POSITIVI, 41 I DECESSI E SUPERATA QUOTA 100 MILA GUARITI. IL RAPPO… - UnicoopTirreno : Traguardo raggiunto ! ? OLTRE 1,5 MILIONI DI EURO RACCOLTI ? OLTRE 150.000 DONAZIONI tra soci e consumatori… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus oltre

Rai News

Sfiorati i duemila contagi in sole 24 ore, numeri da "zona rossa" in Sicilia. Che presto lo diventerà. Sono per la precisione 1.969 i nuovi casi individuati su 10.542 tamponi processati (18,6% il tass ...PECHINO, 14 GEN - Capire l'origine del Covid-19 è un compito scientifico e il team di esperti dell'Oms, a tale scopo, deve fare missioni simili in altri Paesi oltre che a Wuhan, dove arriverà domani d ...