Coronavirus | Galli | «Ospedali sovraccarichi Con questi ritmi finiremo di vaccinare oltre il 2021»

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Secondo Massimola situazione dell’epidemia dia quasi un anno dai primi casi in Italia è «disastrosa». E a nulla sono valsi i cromatismi regionali perché ora come ora la situazione è in peggioramento. Il dato più preoccupante, per l’infettivologo del Sacco di Milano, è che glisonodi pazienti: le terapie intensive sono stressate, i ricoverati hanno raggiunto numeri troppo alti. Questo perché continua a salire il dato «degli infettati», spiega in un’intervista a Il Messaggero. L’intero sistema, sembra essere fuori controllo: accade quando «si fanno meno test in generale, perché prima veniva richiesto a molte persone, compresi i viaggiatori, mentre nel periodo natalizio c’è stata come una pausa e ultimamente ottiene il tampone solo chi ha forti motivazioni invece che una ...