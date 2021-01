Coronavirus | approvato il decreto | divieto di spostamento tra regioni fino al 5 marzo e massimo due persone a casa di amici o parenti

Leggi su open.online

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri hail nuovolegge con le misure per il contrasto alla pandemia di. Ilproroga anche lo stato d’emergenzaal 30 aprile, come anticipato dal ministro Roberto Speranza al Parlamento. Un’approvazione che arriva nella giornata in cui di fatto si apre la crisi di governo innescata da Matteo Renzi e mentre l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte si trova alle prese con la gestione del Recovery Plan. Il nuovoentrerà in vigore il prossimo 16 gennaio, anche a seguito del monitoraggio che cambierà le fasce di molteitaliane e, di conseguenza, le differenti misure per il contenimento dei contagi. Vietati gli spostamenti tradal 16 gennaio al 5 ...