Coronavirus, ancora 507 decessi. Superati gli 80mila morti in Italia da febbraio 2020 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il bollettino del 13 gennaio Tornano a salire i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia. Oggi sono +15.774, ieri +14.242, il giorno prima +12.532, tre giorni fa +18.627. Il tasso di positività oggi è del 9 per cento, in calo rispetto al 10,05 per cento di ieri. I decessi, invece, sono 507 contro i 616 di ieri e i 448 del giorno prima. Il totale sale a 80.326 dall’inizio della pandemia, secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Intanto sono 23.525 i ricoverati nei reparti Covid (-187, ieri erano 23.712), 2.579 i pazienti in terapia intensiva (-57, ieri 2.636) con un numero di ingressi giornalieri pari a 165 (ieri 196). I casi totali sono 2.319.036, gli attualmente positivi 564.774 (-5.266), le persone in isolamento domiciliare 538.670 mentre i dimessi e i guariti in tutto 1.673.936 (+20.532). ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il bollettino del 13 gennaio Tornano a salire i nuovi casi diin tutta. Oggi sono +15.774, ieri +14.242, il giorno prima +12.532, tre giorni fa +18.627. Il tasso di positività oggi è del 9 per cento, in calo rispetto al 10,05 per cento di ieri. I, invece, sono 507 contro i 616 di ieri e i 448 del giorno prima. Il totale sale a 80.326 dall’inizio della pandemia, secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Intanto sono 23.525 i ricoverati nei reparti Covid (-187, ieri erano 23.712), 2.579 i pazienti in terapia intensiva (-57, ieri 2.636) con un numero di ingressi giornalieri pari a 165 (ieri 196). I casi totali sono 2.319.036, gli attualmente positivi 564.774 (-5.266), le persone in isolamento domiciliare 538.670 mentre i dimessi e i guariti in tutto 1.673.936 (+20.532). ...

Corriere : Coronavirus, Cartabellotta: «La terza ondata rischia di sovrapporsi alla seconda ancora... - zombificazione : RT @lucianoghelfi: #Coronavirus, ancora 507 decessi ?? 15.774 nuovi casi su 175mila tamponi ?? Dei nuovi casi, 2.245 in #Lombardia, 1.969… - lucianoghelfi : #Coronavirus, ancora 507 decessi ?? 15.774 nuovi casi su 175mila tamponi ?? Dei nuovi casi, 2.245 in #Lombardia, 1… - ruiciccio : RT @LiguriaOggi: Coronavirus - Aumentano ancora i nuovi contagi in Liguria - Miti_Vigliero : RT @LiguriaOggi: Coronavirus - Aumentano ancora i nuovi contagi in Liguria -