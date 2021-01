Coronavirus | 15 774 nuovi casi e 507 decessi in 24 ore

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Crescono idiin Italia. Nelle ultime 24 ore icontagiati sono 15.774 (in aumento rispetto ai 14.242 di ieri). Crescita che dipende pure dall’aumento dei tamponi effettuati, 175.429, determinando un rapporto tamponi/positivi che scende all’8,9%. In flessione pure il numero delle vittime, 507 (ieri 616). I guariti nelle ultime 24 ore sono 20.532, mentre gli attualmente positivi si riducono di 5.266 unità, toccando quota 564.774.La pressione sugli ospedali, secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute, sembra allentarsi. Meno ricoverati (187), con un numero totale di 23.525 di persone attualmente negli ospedali, calo pure delle terapie intensive (-57) con 2.579 degenti. Il dato deiingressi nelle rianimazioni conta però 165 ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 13/01/21 • Attualmente positivi: 564.774 • Deceduti: 80.326 (+507) • Dimessi/Guariti: 1.673.936 (+… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 15.774 nuovi casi (175.429 tamponi) e altri 507 morti - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 15.774 nuovi casi con 175.420 tamponi e altri 507 morti #covid - Mauri_SMM_SEO : Agg.12-13/01/2021 foto screenshot miei by Prot.CiVILE Italiana . 2.319.036 casi tot+15.774 aumen.ieri+14.242=+1.532… - cafifal : RT @fanpage: #Covid19, 15774 contagi nelle ultime 24 ore: il bollettino di oggi, #13gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 774

Con le 507 vittime delle ultime 24 ore l’Italia supera la soglia degli 80 mila morti per il Covid-19, secondo i dati del ministero della Salute. Sono esattamente 80.326. Sono 15 ...ROMA, 13 GEN - Con le 507 vittime delle ultime 24 ore l'Italia supera la soglia degli 80 mila morti per il Covid-19, secondo i dati del ministero della Salute. Sono esattamente 80.326 in meno di 11 me ...