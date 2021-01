Coronavirus 13 gennaio: ancora 500 morti, scende il tasso di positivi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Emergenza Coronavirus oggi 13 gennaio in Italia: i dati aggiornati, ancora 500 morti, scende il tasso di positivi. Una nuova giornata in chiaroscuro per quanto concerne l’emergenza Coronavirus oggi in Italia: infatti, se ancora è alto il numero dei decessi e dei nuovi casi, in queste ultime 24 ore c’è la notizia buona che riguarda L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Emergenzaoggi 13in Italia: i dati aggiornati,500ildi. Una nuova giornata in chiaroscuro per quanto concerne l’emergenzaoggi in Italia: infatti, seè alto il numero dei decessi e dei nuovi casi, in queste ultime 24 ore c’è la notizia buona che riguarda L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ilpost : Biden ha fatto anche il richiamo del vaccino per il coronavirus - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 12 gennaio: 791.734 vaccinati, 14.242 nuovi casi con 141.641 tamponi. I morti so… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino 13 gennaio: 15.774 casi su 175.429 tamponi, 507 morti - ilsussidiario : #Bollettino di #RegioneLombardia con i #dati di #coronavirus di oggi 13 Gennaio 2021 - 4liveit : Coronavirus 13 gennaio: quattro decessi in provincia, 54 nuovi contagi nel Forlivese: -