Coronavirus | 1 medico su 4 molestato sui social | haters scatenati su vaccini

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos Salute) - Da eroi a capri espiatori nel giro di pochi mesi, anche suimedia. Mai come in questa seconda ondata della pandemia di Covid-19 gli operatori sanitari hanno subito tante aggressioni e molestie soprattutto online: da insulti personali, che arrivano a coinvolgere anche i familiari, a vere e proprie minacce di morte o di stupro. E l'arrivo deiha amplificato la rabbia degli. "In questi ultimi mesi abbiamo ricevuto numerosissime segnalazioni di medici e operatori sanitari vittime di attacchi sui, con un'impennata del fenomeno dopo l'estate: oltre unsu 4 confessa di essere stato vittima di almeno un'aggressione sul web. E con l'inizio della vaccinazione anti-Covid la situazione sembra essere ancora peggiorata", denunciano i legali di ...