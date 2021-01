Coppa Italia | Napoli-Empoli | allerta Coronavirus | l’Asl pone in isolamento 5 tesserati del club toscano I dettagli

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tutto pronto per.caption id="attachment 922403" align="aligncenter" width="1024" NAPLES, ITALY - JULY 25: Elseid Hysaj ofcelebrates after scoring the first goal during the Serie A match between SSCand US Sassuolo at Stadio San Paolo on July 25, 2020 in Naples, Italy. (Photo by SSC/SSCvia Getty Images)/captionAlle ore 17.45, allo Stadio "Diego Armando Maradona", la compagine campana allenata da Rino Gattuso, tra l'altro ultima vincitrice dellanazionale, sfiderà i toscani del tecnico Alessio Dionisi per la gara valevole per gli ottavi di finale di. Gara secca che in caso di parità dopo i 90' regolamentari, prevederà i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. ...