Coppa Italia, Napoli-Empoli 3-2: gli azzurri faticano, ma conquistano i quarti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Napoli batte l'Empoli e vola ai quarti di finale.Pioggia di gol al "Maradona" dove, questa sera, Napoli ed Empoli si sono affrontati nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppia Italia. Match deciso dalla rete di Petagna che consente agli azzurri di volare ai quarti di finale dove dovrà incontrerà la vincente di Roma-Spezia. Di Lorenzo sblocca la gara di testa dopo appena 18 minuti di gioco, poi Bajrami trova il pareggio. Ancora Lozano, riporta avanti gli azzurri al 38°. Ma un super gol di Bajrami rovina la festa degli azzurri. Nella ripresa, però, a riportare nuovamente il Napoli in vantaggio ci pensa Petagna con un gol decisivo che regala i quarti di finale agli ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilbatte l'e vola aidi finale.Pioggia di gol al "Maradona" dove, questa sera,edsi sono affrontati nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppia. Match deciso dalla rete di Petagna che consente aglidi volare aidi finale dove dovrà incontrerà la vincente di Roma-Spezia. Di Lorenzo sblocca la gara di testa dopo appena 18 minuti di gioco, poi Bajrami trova il pareggio. Ancora Lozano, riporta avanti glial 38°. Ma un super gol di Bajrami rovina la festa degli. Nella ripresa, però, a riportare nuovamente ilin vantaggio ci pensa Petagna con un gol decisivo che regala idi finale agli ...

