Coppa Italia, Napoli-Empoli 3-2. Azzurri ai quarti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Missione compiuta per il Napoli in Coppa Italia. Allo stadio Maradona la squadra di Gattuso soffre, ma batte l'Empoli 3-2 e vola ai quarti di finale, dove incontrerà la vincente di Roma-Spezia. Lozano show nel primo tempo: al 7’ conclusione di destro salvata da Furlan, poi grande percussione sulla sinistra e assist per il vantaggio di Di Lorenzo con uno spettacolare colpo di testa in tuffo(18’), infine raddoppio al 38’ con una saetta dai venti metri sfruttando un erroraccio di Zappella. In mezzo, il momentaneo 1-1 di Bajrami con un preciso destro a giro (33’).Per i toscani, in campo con personalità malgrado una ovvia disparità tecnica, anche una traversa scheggiata da Matos con una spettacolare rovesciata (28’). Partenopei minacciosi con Elmas, stoppato da Furlan in allungo. Ripresa. Il ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 14 gennaio 2021) Missione compiuta per ilin. Allo stadio Maradona la squadra di Gattuso soffre, ma batte l'3-2 e vola aidi finale, dove incontrerà la vincente di Roma-Spezia. Lozano show nel primo tempo: al 7’ conclusione di destro salvata da Furlan, poi grande percussione sulla sinistra e assist per il vantaggio di Di Lorenzo con uno spettacolare colpo di testa in tuffo(18’), infine raddoppio al 38’ con una saetta dai venti metri sfruttando un erroraccio di Zappella. In mezzo, il momentaneo 1-1 di Bajrami con un preciso destro a giro (33’).Per i toscani, in campo con personalità malgrado una ovvia disparità tecnica, anche una traversa scheggiata da Matos con una spettacolare rovesciata (28’). Partenopei minacciosi con Elmas, stoppato da Furlan in allungo. Ripresa. Il ...

