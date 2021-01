Coppa Italia, Napoli ai quarti, 3-2 all'Empoli. 3 giocatori toscani isolati dall'Asl. (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Napoli's forward Matteo Politano (R) in action during the Italian Cup round of 16 soccer match between SSC Napoli and Empoli FC at the Diego Armando Maradona stadium in Naples, Italy, 13 january 2021. ... Leggi su gazzettadinapoli (Di mercoledì 13 gennaio 2021)'s forward Matteo Politano (R) in action during then Cup round of 16 soccer match between SSCandFC at the Diego Armando Maradona stadium in Naples, Italy, 13 january 2021. ...

brfootball : Milan Derby in the Coppa Italia quarterfinals ?? - DalotDiogo : Con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. E si va avanti anche in Coppa Italia! #ForzaMilan ! ??? #MilanTorino… - juventusfc : Comincia la nostra corsa in Coppa ?? ?????? Coppa Italia ?? @GenoaCFC ?? Allianz Stadium ? 20:45 ?? #JuveGenoa - NandoPiscopo1 : @yzark96 @_enz29 Ieri (non so se l'hai vista) pareva scapoli vs ammogliati Anche perché giustamente il Torino ha… - jcm800_marshall : @w_McChicken @juventusfc E non rompete il cazzo... Chi se ne frega della coppa Italia. -