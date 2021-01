Coppa Italia – Milan-Torino 5-4 d.c.r., Kalulu: “Andiamo, forza Milan!” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Pierre Kalulu, dopo Milan-Torino, è intervenuto sui social per festeggiare il passaggio del turno ai Quarti di Coppa Italia Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Pierre, dopo, è intervenuto sui social per festeggiare il passaggio del turno ai Quarti diPianeta

brfootball : Milan Derby in the Coppa Italia quarterfinals ?? - DalotDiogo : Con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. E si va avanti anche in Coppa Italia! #ForzaMilan ! ??? #MilanTorino… - juventusfc : Comincia la nostra corsa in Coppa ?? ?????? Coppa Italia ?? @GenoaCFC ?? Allianz Stadium ? 20:45 ?? #JuveGenoa - ValeCB : RT @GliAutogol: Definizione: la Coppa Italia è una competizione italiana in cui le partite durano 120 minuti #JuveGenoa - BRMChrono : RT @PeroniRace: ?? GPR e @BRMChrono di nuovo insieme nel 2021 ?? L’accordo prevede la fornitura dei premi delle gare GPR del Campionato Ital… -