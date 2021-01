Coppa Italia, l’Inter batte la Fiorentina ai supplementari e si qualifica ai quarti contro il Milan (Di mercoledì 13 gennaio 2021) l’Inter vince sulla Fiorentina grazie ad un gol di Lukaku nei supplementari (al 119esimo minuto) e si qualifica ai quarti di finale, dove incontrerà il Milan che ieri ha battuto il Torino ai rigori. Lukaku è subentrato dalla panchina ed ha portato la squadra di Conte al trionfo. I nerazzurri erano andati in vantaggio grazie ad un rigore realizzato da Vidal, scaturito da un fallo di Terracciano su Sanchez. Alla Fiorentina è stato annullato un rigore dal Var, ma è riuscita a pareggiare i conti con Kouame dal limite dell’area. Le squadre sono andate ai supplementari. La gara è stata decisa, come detto, da Lukaku. Il derby con il Milan è in programma il 27 gennaio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021)vince sullagrazie ad un gol di Lukaku nei(al 119esimo minuto) e siaidi finale, dove incontrerà ilche ieri ha battuto il Torino ai rigori. Lukaku è subentrato dalla panchina ed ha portato la squadra di Conte al trionfo. I nerazzurri erano andati in vantaggio grazie ad un rigore realizzato da Vidal, scaturito da un fallo di Terracciano su Sanchez. Allaè stato annullato un rigore dal Var, ma è riuscita a pareggiare i conti con Kouame dal limite dell’area. Le squadre sono andate ai. La gara è stata decisa, come detto, da Lukaku. Il derby con ilè in programma il 27 gennaio. L'articolo ilNapolista.

brfootball : Milan Derby in the Coppa Italia quarterfinals ?? - DalotDiogo : Con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. E si va avanti anche in Coppa Italia! #ForzaMilan ! ??? #MilanTorino… - AchrafHakimi : ?? Coppa Italia ?? Fiorentina ?? Artemio Franchi Stadium ??? Wednesday, January 13th ? 15:00 ?? #FORZAINTER ???… - Fabiog00499157 : Dopo il Siviglia in finale e lo shaktar per l'accesso ai quarti lukakone porta avanti l'Inter in coppa Italia sempr… - Iesu__ : RT @brfootball: Milan Derby in the Coppa Italia quarterfinals ?? -