Coppa Italia | Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter, Napoli-Empoli e Juventus-Genoa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter, Napoli-Empoli e Juventus-Genoa degli ottavi di finale di Coppa Italia. Leggi su 90min (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ledidegli ottavi di finale di

DalotDiogo : Con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. E si va avanti anche in Coppa Italia! #ForzaMilan ! ??? #MilanTorino… - AchrafHakimi : ?? Coppa Italia ?? Fiorentina ?? Artemio Franchi Stadium ??? Wednesday, January 13th ? 15:00 ?? #FORZAINTER ???… - AntoVitiello : #Milan, turno di riposo per #Kjaer nemmeno convocato per la partita contro il #Torino di Coppa Italia. Ci sono #Tonali e #Diaz - ISecolo : RT @OfficialDuivel: Buongiorno a chi gioca ancora in Europa, in Coppa Italia ed è capolista - ContropiedeA : L’Empoli, il primo avversario di Coppa Italia -