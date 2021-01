Coppa Italia | Le formazioni ufficiali di Fiorentina - Inter (Di mercoledì 13 gennaio 2021) All'Artemio Franchi di Firenze si affrontano Fiorentina e Inter (ottavi di Coppa Italia): le formazioni ufficiali. Leggi su 90min (Di mercoledì 13 gennaio 2021) All'Artemio Franchi di Firenze si affrontano(ottavi di): le

DalotDiogo : Con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. E si va avanti anche in Coppa Italia! #ForzaMilan ! ??? #MilanTorino… - juventusfc : Comincia la nostra corsa in Coppa ?? ?????? Coppa Italia ?? @GenoaCFC ?? Allianz Stadium ? 20:45 ?? #JuveGenoa - AchrafHakimi : ?? Coppa Italia ?? Fiorentina ?? Artemio Franchi Stadium ??? Wednesday, January 13th ? 15:00 ?? #FORZAINTER ???… - ilbianconerocom : Coppa Italia, Pomigliano-#Juve Women LIVE 0-0: si parte! #PomiglianoJuve - heisenbax : Radu nemmeno in Coppa Italia ed Eriksen e Sensi per il turnover, bene dai. #FiorentinaInter -