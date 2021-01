Coppa Italia, Juventus rimontata dal 2-0 al 2-2 dal Genoa. Si va ai supplementari (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Come il Milan e l’Inter anche la Juventus avrà bisogno almeno dei supplementari per accedere ai quarti di finale di Coppa Italia. I campioni d’Italia sembravano aver chiuso la gara dopo 23?, con i gol di Morata al 2? e Kulusevski al 23?. Al 28? Czyborra riportava i liguri in partita, al 75? il pareggio di Melegoni con una rete da fuori molto bella. Nel finale, ingresso anche per Cristiano Ronaldo ma non è riuscita ad evitare i supplementari. Sorride l’Inter che nel pomeriggio aveva affrontato la Fiorentina, arrivando anche in questo caso ai supplementari. Situazione equilibrata, da questo punto di vista, in ottica derby d’Italia. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Come il Milan e l’Inter anche laavrà bisogno almeno deiper accedere ai quarti di finale di. I campioni d’sembravano aver chiuso la gara dopo 23?, con i gol di Morata al 2? e Kulusevski al 23?. Al 28? Czyborra riportava i liguri in partita, al 75? il pareggio di Melegoni con una rete da fuori molto bella. Nel finale, ingresso anche per Cristiano Ronaldo ma non è riuscita ad evitare i. Sorride l’Inter che nel pomeriggio aveva affrontato la Fiorentina, arrivando anche in questo caso ai. Situazione equilibrata, da questo punto di vista, in ottica derby d’. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

