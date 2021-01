Coppa Italia, Juventus-Genoa 3-2: il baby Rafia porta Pirlo ai quarti (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Juventus stacca il pass per i quarti di Coppa Italia dove attende la vincente di Sassuolo-Spal. All'Allianz Stadium i bianconeri, con diversi giovani in campo, hanno battuto 3-2 il Genoa dopo i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lastacca il pass per ididove attende la vincente di Sassuolo-Spal. All'Allianz Stadium i bianconeri, con diversi giovani in campo, hanno battuto 3-2 ildopo i ...

brfootball : Milan Derby in the Coppa Italia quarterfinals ?? - DalotDiogo : Con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. E si va avanti anche in Coppa Italia! #ForzaMilan ! ??? #MilanTorino… - juventusfc : Comincia la nostra corsa in Coppa ?? ?????? Coppa Italia ?? @GenoaCFC ?? Allianz Stadium ? 20:45 ?? #JuveGenoa - Fprime86 : RT @DiMarzio: #CoppaItalia, va avanti anche la Juventus: tutti i risultati degli ottavi giocati e il quadro aggiornato delle qualificate ai… - ISuccess28 : RT @brfootball: Milan Derby in the Coppa Italia quarterfinals ?? -