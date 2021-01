Coppa Italia, il Napoli soffre contro l’Empoli ma vola ai quarti di finale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli avanti con fatica in Coppa Italia. La squadra di Rino Gattuso ha faticato più del previsto nel superare 3-2 l’Empoli, unica squadra di serie B approdata agli ottavi. Sblocca l’ex Giovanni Di Lorenzo al 18? di testa, poi al 33? arriva il pareggio degli ospiti con un gran gol di Nedim Bajrami. Equilibrio di nuovo rotto cinque minuti dopo quando va a segno per il Napoli il messicano Lozano. Nella ripresa ancora pari di Bajrami con un gran destro dal limite dell’area dopo una serie di rimpalli. Tocca ad Andrea Petagna chiudere la partita col gol del 3-2 in mischia al 76?. Il Napoli approda ai quarti e aspetta la vincente tra Roma e Spezia, gara in programma martedì 19 gennaio alle 21.15. Se saranno rispettati i pronostici e a vincere ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiavanti con fatica in. La squadra di Rino Gattuso ha faticato più del previsto nel superare 3-2, unica squadra di serie B approdata agli ottavi. Sblocca l’ex Giovanni Di Lorenzo al 18? di testa, poi al 33? arriva il pareggio degli ospiti con un gran gol di Nedim Bajrami. Equilibrio di nuovo rotto cinque minuti dopo quando va a segno per ilil messicano Lozano. Nella ripresa ancora pari di Bajrami con un gran destro dal limite dell’area dopo una serie di rimpalli. Tocca ad Andrea Petagna chiudere la partita col gol del 3-2 in mischia al 76?. Ilapproda aie aspetta la vincente tra Roma e Spezia, gara in programma martedì 19 gennaio alle 21.15. Se saranno rispettati i pronostici e a vincere ...

