Coppa Italia, Fiorentina-Inter 1-2: decide Lukaku (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'Inter ha raggiunto il Milan ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver battuto 2-1 la Fiorentina al Franchi dopo i tempi supplementari. Decisiva la rete di Lukaku al 119' dopo che nei novanta minuti regolamentari al rigore di Vidal al 40' aveva risposto Kouamé al 57' con un destro sotto la traversa. L'ingresso di Hakimi e Lukaku ha cambiato il volto al match, e dopo gli errori di Lautaro e Hakimi è arrivato il colpo di testa vincente del belga quando mancano pochi secondi ai rigori. Non ce la fanno Borja Valero fra i viola e Sensi fra i nerazzurri. Negli undici di partenza li sostituiscono Bonaventura e Vidal. Prandelli con Kouamé punta unica, supportato da Castrovilli ed Eysseric. Conte schiera Eriksen come perno della linea di centrocampo a cinque, punte sono Lautaro e Sanchez. ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'ha raggiunto il Milan ai quarti di finale didopo aver battuto 2-1 laal Franchi dopo i tempi supplementari. Decisiva la rete dial 119' dopo che nei novanta minuti regolamentari al rigore di Vidal al 40' aveva risposto Kouamé al 57' con un destro sotto la traversa. L'ingresso di Hakimi eha cambiato il volto al match, e dopo gli errori di Lautaro e Hakimi è arrivato il colpo di testa vincente del belga quando mancano pochi secondi ai rigori. Non ce la fanno Borja Valero fra i viola e Sensi fra i nerazzurri. Negli undici di partenza li sostituiscono Bonaventura e Vidal. Prandelli con Kouamé punta unica, supportato da Castrovilli ed Eysseric. Conte schiera Eriksen come perno della linea di centrocampo a cinque, punte sono Lautaro e Sanchez. ...

