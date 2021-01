Coppa Italia, c’è Fiorentina-Inter: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter, match degli ottavi di finale della Coppa Italia Tutto pronto allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze dove, tra poco meno di un’ora, scenderanno in campo Fiorentina e Inter, nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Da pochi minuti i due allenatori, Cesare Prandelli e Antonio Conte, hanno comunicale le formazioni ufficiali di Coppa Italia, eccole. La vincente affronterà il Milan nei quarti di finale. Fiorentina (3-4-2-1): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 2 Martinez Quarta, 98 Igor; 22 Caceres, 6 Borja Valero, 34 Amrabat, 3 Biraghi; 10 Castrovilli, 92 Eysseric; 11 ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ledi, match degli ottavi di finale dellaTutto pronto allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze dove, tra poco meno di un’ora, scenderanno in campo, nel match valido per gli ottavi di finale della. Da pochi minuti i due allenatori, Cesare Prandelli e Antonio Conte, hanno comunicale ledi, eccole. La vincente affronterà il Milan nei quarti di finale.(3-4-2-1): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 2 Martinez Quarta, 98 Igor; 22 Caceres, 6 Borja Valero, 34 Amrabat, 3 Biraghi; 10 Castrovilli, 92 Eysseric; 11 ...

