Coppa America di vela, la storia del trofeo più antico. L'Italia ricorda Azzurra e il Moro di Venezia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sulla storia della Coppa America di vela sono state scritte migliaia di pagine. Ci sono molti libri, alcuni veramente approfonditi. Ma per capirne il fascino si può fare un buon riassunto. La Coppa America non è la più antica tra le competizioni sportive, per esempio la regata remiera Oxford-Cambridge è nata nel 1829, ma non aveva una Coppa challenge, si contano anche corse di cavalli che avevano la loro bella Coppa, ma non vengono più messe in palio. Quella brocca d'argento realizzata nel 1851 dal gioielliere londinese Garrard in stile liberty per la regata dell'esposizione universale attorno all'isola di Wight, si chiamava Coppa delle Cento Ghinee. Allora lo sport della vela era prerogativa dei paesi anglosassoni con ...

