Copa Libertadores: Palmeiras prima finalista

Il Palmeiras è la prima finalista della Copa Libertadores. I Verdao, pur perdendendo in casa contro il River Plate per 0-2, passano il turno grazie allo 0-3 conquistato all'andata e centrano la finalissima dopo 21 anni. Palmeiras-River Plate: cosa è successo? Il River Plate sfiora l'impresa ma in finale di Copa Libertadores ci va il Palmeiras che se la vedrà, il prossimo 30 gennaio al Maracana', contro la vincente tra Santos e Boca Juniors. I Milionaros partono alla grande trovando, intorno alla mezz'ora, il vantaggio con un perfetto colpo di testa di Rojas su corner di De La Cruz. I padroni di casa paiono disorientati tanto che, un minuto prima dell'intervallo, subiscono il raddoppio con Santos Borre', che si ...

