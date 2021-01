Copa Libertadores | Palmeiras in finale | River Plate eliminato | non basta lo 0-2 del ritorno

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilè la prima finalista della2020/2021. I brasiliani hanno infattiilnonostante la sconfitta interna per 2-0. Ai “”Los Millonarios” serviva infatti un’impresa storica dopo il 3-0 subito in casa all’andata, ma stavolta gli argentini devono fermarsi ad un passo da quell’atto conclusivo che li aveva visti protagonisti nelle ultime due edizioni. Ilinvece torna indiper la prima volta dopo venti anni. Parte forte il, deciso a ribaltare il risultato e già in vantaggio al 29? con il colpo vincente di Rojas. L’inerzia sembra mettersi dalla parte degli ospiti quando al 44? arriva anche il raddoppio con il gol di Borre. In apertura di ...