Convocati Juventus, out Chiesa e McKennie: dentro 6 giovani dell'Under23 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Convocati Juventus – Questa sera alle 20.45 Juventu-Genova, ottavo di finale della Coppa Italia. Per la partita di stasera Pirlo dovrà fare a meno di diversi calciatori. Gli infortunati Chiesa, McKennie e Dybala ed i positivi al Covid De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro. Pirlo staserà farà riposare Cristiano Ronaldo, che però è stato convocato. Convocati Juventus, la lista di Pirlo Ben 6 giovani dell'Under 23 Convocati. Su tutti Felix Correia e Rafia, due attaccanti. Assenti Chiesa e McKennie, che torneranno per il match contro l'Inter. Leggi anche: Juventus Genoa probabili formazioni, Pirlo lancia Dragusin dall'inizio Szczesny, Pinsoglio, Buffon; Chiellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta, ...

